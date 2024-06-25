Правительство работает над развитием туристической инфраструктуры

По словам Мишустина, туристическая отрасль открывает новые перспективы для развития российских субъектов.

Правительство России работает над развитием туристической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по реализации нацпроектов "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство" и "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

По его словам, туристическая отрасль открывает новые перспективы для развития российских субъектов, а также оказывает влияние на занятость и производство в смежных секторах. Мишустин добавил, что правительство совместно с регионами и бизнесом работает над улучшением туристической инфраструктуры.

Главное – сделать путешествия по России еще более интересными, комфортными как для наших граждан, так и для иностранных туристов. Чтобы была возможность познакомиться с нашей страной, ее историей, уникальными природными богатствами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поблагодарил сенаторов Совета Федерации за работу и позицию по формированию состава правительства.

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