По словам главы правительства, все решения были приняты профессионально и оперативно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил сенаторов Совета Федерации за работу и позицию по формированию состава правительства. Об этом он заявил на встрече с членами Совета палаты СФ.

По словам Мишустина, все решения были приняты профессионально и оперативно. Он подчеркнул, что именно в таком формате правительство намерено работать с Совфедом в новом составе.

Это уже происходит в рамках правительственных часов, которые проходят в палате, заседаний соответствующих профильных комитетов или рабочих групп по вопросам законотворчества. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин высоко оценил ряд инициатив Совета Федерации.

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