По его словам, правительство всегда готово содействовать инициативам Совфеда о расширении собственного производства во многих отраслях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил ряд инициатив Совета Федерации. Об этом он заявил на встрече с членами Совета палаты СФ.

По его словам, правительство всегда готово содействовать инициативам Совфеда о расширении собственного производства во многих отраслях. Мишустин напомнил, что благодаря содействию ведомства в феврале 2024 года была утверждена "дорожная карта" по локализации производства отдельных видов комплектующих для средств реабилитации инвалидов. Глава правительства также отметил заслуги сенаторов в борьбе с контрафактным алкоголем и работу по поддержке занятости.

Ранее Мишустин обозначил приоритетные направления для обеспечения продовольственной безопасности.

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