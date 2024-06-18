По его словам, к 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом он заявил на стратегической сессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

По его словам, к 2030 году планируется увеличить производство продукции АПК на 25%, экспорт на 50% и инвестиции в основной капитал агропредприятий на 60%. Также Мишустин подчеркнул необходимость обеспечить технологическую независимость в отрасли. К приоритетным направлениям премьер отнес развитие селекции и генетики, увеличение производства сельхозтехники и оборудования, применение механизма инвестквот для обновления рыболовецкого флота, а также налаживание выпуска отечественных ветеринарных препаратов и средств защиты растений, ферментов и добавок.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке.

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