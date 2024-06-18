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Правительство выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке.

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Дополнительные средства получат 10 передовых инвестиционных инициатив, прошедших конкурсный отбор.

Правительство России выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Дополнительные средства получат 10 передовых инвестиционных инициатив, прошедших конкурсный отбор. Выделенные финансы будут направлены на ускорение социально-экономического развития региона. Отмечается, что реализация проектов позволит создать почти восемь тысяч новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год.

Видео: Правительство России

Теги: инвестпроекты, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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