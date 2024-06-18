Правительство выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Дополнительные средства получат 10 передовых инвестиционных инициатив, прошедших конкурсный отбор.

Правительство России выделило более 9,5 млрд рублей на субсидирование инвестпроектов на Дальнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Дополнительные средства получат 10 передовых инвестиционных инициатив, прошедших конкурсный отбор. Выделенные финансы будут направлены на ускорение социально-экономического развития региона. Отмечается, что реализация проектов позволит создать почти восемь тысяч новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год.

Видео: Правительство России