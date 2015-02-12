Гидрометцентр дал прогноз погоды на следующую неделю.

Россиянам назвали сроки потепления. Информацией с журналистами "ИА Новостей" поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По данным специалиста, плавное повышение температуры на улице следует ожидать в европейской части страны ближе к четвергу. Он прогнозирует от плюс 3 до плюс 7 градусов по Цельсию.

В понедельник около +2…+3 градусов, во вторник, в среду +4…+5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчетам, +5…+7 градусов… Но во вторник ночные температуры -2…-8, … в ночь на среду -5…-10. Амплитуда растет. Роман Вильфанд, синоптик

Эксперт напомнил, что дневные температуры будут положительными, но по ночам все еще будет фиксироваться погода с градусами ниже нулевой отметки.

В Петербурге зафиксировали температурный рекорд.

Фото: Piter.tv