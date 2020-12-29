Температура в четверг вечером составит от -2 до -4.

Гидрометцентр сообщил об аномальном потеплении в европейской части России. С заявлением выступил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что аномально тёплая температура будет наблюдаться с четверга по воскресенье. Причина — тёплый воздух с запада Средиземноморья, который пройдёт над субтропическими акваториями Атлантики. Тепло в европейскую часть России придёт из Западной Европы.

Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

По его словам, температура в четверг вечером составит от -2 до -4. В пятницу жителей европейской части РФ ждёт оттепель, в субботу от -1 до -2.

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