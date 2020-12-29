Эпидемиолог допустила спад заболеваемости COVID-19 к лету

Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти.

Эпидемиолог, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила спад заболеваемости COVID-19 к лету. По её словам, ближе к нему показатели заболеваемости вновь достигнут минимальных значений.

Пшеничная отмечает, что во многих регионах России ситуация с коронавирусом стабилизировалась. По её словам, пик заражаемости COVID-19 в целом по стране уже пройден.

Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти. Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что это проявление, характерное для сезонных заболеваний. По словам эпидемиолога, на процесс влияют различные факторы — такие как погода, социальная активность, соблюдение профилактических норм.

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