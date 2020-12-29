Петербуржцам объяснили, в какое время года коронавирус подцепить проще всего

Эксперт отметил, что связь с температурой не особо определенная.

Летом 2020 года инфекционисты и эпидемиологи утверждали, что в теплое время коронавирус распространяется медленнее, так как вирус плохо воспринимает ультрафиолет. "Невские Новости" узнали у эпидемиолога, доктора биологических наук Алексея Аграновского, как коронавирус распространяется в морозные дни.

Связь с температурой не особо определенная. Вирус выкашливается носителем, и в этих капельках аэрозоля вирус некоторое время активен. Алексей Аграновский, эпидемиолог

При теплой погоде эти капельки быстро высыхают, а в прохладную погоду они сохраняются дольше. Именно поэтому для коронавируса летом наиболее неблагоприятная обстановка.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 3003 человека.

Фото: Piter.tv