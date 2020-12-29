В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 3003 человека

Из городских больниц выписали 3425 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 22 850 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3082 (13,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3003 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 226. За последние сутки подтверждена смерть 566 пациентов. В Петербурге подтвердили 78 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 5.

За последние сутки из больниц выписали 28 658 человек, в том числе 3425 человек в Петербурге и 213 – в Ленинградской области.

В Петербурге заболеваемость коронавирусом за неделю подскочила на 64%.

Фото: Piter.tv