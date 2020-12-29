В Петербурге заболеваемость коронавирусом за неделю подскочила на 64%

За сутки к медикам обратились 3609 человек против 2 195 неделей ранее.

В Петербурге число пациентов, обратившихся в больницу с коронавирусом, за сутки увеличилось на 64,42% по отношению к прошлому вторнику. Об этом сообщили в межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусом.

За сутки к медикам обратились 3609 человек против 2 195 неделей ранее. В совете по борьбе с коронавирусом подчеркнули, что такая ситуация после праздников была ожидаемой.

Также растет число выполненных тестов на коронавирус – их сделали на 84,5% больше по сравнению с прошлым вторником.

По данным на 12 декабря, под наблюдениями врачей находятся 71 218 пациентов с коронавирусом, из них в больницах – 4831 человек.

За сутки в стационары Петербурга госпитализировали почти 600 пациентов с COVID-19.

Фото: Piter.TV