За сутки в стационары Петербурга госпитализировали почти 600 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге госпитализировали 596 человек с подозрением на коронавирус, сообщили в координационном совете по борьбе с COVID-19.
На данный момент под наблюдением врачей находятся 71 218 человек, 4 831 – в больнице. 66 387 человек лечатся амбулаторно. Кроме того, специалисты отметили, что число госпитализаций не выросло, в отличие от случаев регистрации пациентов, обратившихся за медпомощью. Причину обнаружили в эффективности принятых противоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников. Однако медики полагают, что через неделю (средний инкубационный период) рост госпитализаций может начаться снова.
Ранее мы писали, что петербургским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19.
Фото: Piter.TV
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