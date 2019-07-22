Энтомолог призвала носить "глухую" одежду.

Россиянам назвали основные способы защиты от клещей. Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на энтомолога, представительницу лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марину Кривошеину. Специалист напомнила жителям страны, что клещи всегда начинают ползти снизу вверх.

Эксперт заметила, что для защиты от клещей необходима "глухая" одежда. Она не позволит насекомым попасть под нее на кожу. Во время похода в лесной массив необходимо надеть головной убор и воспользоваться специальными растворами, отпугивающими клещей. При выгуле домашних животных, на них следует надеть специальный ошейник против клещей, а также опрыскать раствором.

Напомним, что в Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от прогулок и пикников во время майских праздников. Специалисты не советуют посещать родственников и друзей. Данные ограничения необходимы из-за распространения коронавируса. В связи с началом сезона клещей, лучше отказаться от хождения по нескошенной траве. Лучшим решением будет носить закрытую одежду и обувь с высоким голенищем.

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