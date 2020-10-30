Россиянам назвали анализы, которые назначают для "развода" на деньги

Большинство анализов, которые медики назначают сделать жителям России в платных центрах, можно сделать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Об этом агентству "Прайм" сообщила председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
По ее словам, многие частные клиники требуют от пациентов сдавать анализы только у них. Особенно это происходит перед операциями. Гриценко говорит, что это незаконно. Общий анализ крови, мочи, УЗИ и прочее, сделанные бесплатно по полису ОМС, можно принести на прием к частному доктору.
Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре.
Ирина Гриценко, председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине"
Она добавила, что точный перечень бесплатных анализов россияне могут узнать в своей страховой компании. Некоторым недостатком можно считать то, что для получения результатов таких анализов потребуется время.
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Фото: pixabay.com
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