Специалист рассказал, как не стоит утолять жажду в жару

Нет точной цифры, сколько нужно выпивать в день, но рекомендуется около 40 миллилитров на килограмм веса.

В жару необходимо пить воду, морс, компот, чай и квас, примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Все напитки не должны быть ледяными и пить их нужно не залпом. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В целом, в жаркое время потребление воды должно увеличиваться. Нет точной цифры, сколько нужно выпивать в день, но рекомендуется около 40 миллилитров на килограмм веса.

В жаркую погоду не стоит пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки. Они не утоляют жажду, но увеличивают нагрузку на организм. Также не стоит увлекаться и кофе.

Особенно осторожными в жару нужно быть с алкоголем, уточнил медик. Алкоголь нарушает терморегуляцию, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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