В России с 1 сентября заработали новые правила оказания платных медуслуг

Появилась возможность заключать договор на медицинские услуги дистанционно.

Порядок оказания платных медицинских услуг поменялся в российских клиниках с 1 сентября. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, пациенты смогут заключать договоры с клиниками через сайты и мобильные приложения медицинских организаций. При оформлении договора можно будет использовать многофункциональный сервис обмена информацией.

Кроме того, клиники будут оказывать платные услуги с учетом номенклатуры медицинских услуг, утвержденной Минздравом. Пациент сможет попросить дополнительную консультацию врача, в том числе сверх объема, предусмотренного стандартом медпомощи.

Новые правила коснулись и сметы. Клиника сможет составить твердую или приблизительную смету на оказание услуг, которая войдет в состав договора. При желании пациент сможет получить анонимную медицинскую помощь и для этого ему не нужно указывать паспортные данные.

Медицинские организации также будут передавать сведения об оказанных платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге стоимость платных родов достигла 1,5 млн рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)