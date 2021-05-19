В России с 1 сентября заработали новые правила оказания платных медуслуг

Порядок оказания платных медицинских услуг поменялся в российских клиниках с 1 сентября. Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, пациенты смогут заключать договоры с клиниками через сайты и мобильные приложения медицинских организаций. При оформлении договора можно будет использовать многофункциональный сервис обмена информацией.
Кроме того, клиники будут оказывать платные услуги с учетом номенклатуры медицинских услуг, утвержденной Минздравом. Пациент сможет попросить дополнительную консультацию врача, в том числе сверх объема, предусмотренного стандартом медпомощи.
Новые правила коснулись и сметы. Клиника сможет составить твердую или приблизительную смету на оказание услуг, которая войдет в состав договора. При желании пациент сможет получить анонимную медицинскую помощь и для этого ему не нужно указывать паспортные данные.
Медицинские организации также будут передавать сведения об оказанных платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге стоимость платных родов достигла 1,5 млн рублей.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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