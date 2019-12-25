Офтальмолог развеял миф о пользе моркови и черники для зрения

Медик уточнил, что организм способен принять столько, сколько ему нужно, остальное выйдет через пищеварительный тракт.

Принято считать, что употребление в больших количествах моркови и черники помогает сохранить или даже восстановить зрение. В интервью радио Sputnik офтальмолог Вячеслав Куренков объяснил, что в продуктах есть полезные для глаз вещества, но организм может их усваивать только в определенных дозах.

Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, – это миф. Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Вячеслав Куренков, офтальмолог

Медик уточнил, что организм способен принять столько, сколько ему нужно, остальное выйдет через пищеварительный тракт. Также врач посоветовал не верить мифам, а проверять зрение у офтальмолога хотя бы раз в год, правильно питаться, заниматься спортом. Если есть проблемы со зрением, то врач даст личные рекомендации.

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