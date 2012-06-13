Офтальмолог рассказала жителям Петербурга, как защитить глаза от весеннего солнца и пыли

Оказывается, не все солнцезащитные очки могут спасти зрение от воздействия ультрафиолета.

В весенне-летний период петербуржцам следует защищать глаза от прямых лучей солнца с помощью специальной оптики. Об этом сообщила офтальмолог Вероника Кийко в интервью "Невским Новостям". Специалист из клиники микрохирургии глаза "Я Вижу" дала основные рекомендации, которые могут помочь жителям Северной столицы сохранить зрение в теплые сезоны.

Врач отметила, что защитить зрение от пагубного влияния солнечных лучей можно с помощью качественных солнцезащитных очков. При покупке важно обратить внимание на материал, из которого изготовлена оптика. Очки должны обеспечивать защиту от УФ-лучей и света.

Наилучшим вариантом являются линзы, которые имеют сертификат качества, маркировку "UV4000" и категорию защиты от ультрафиолета. А вот покупка темных линз без защиты от УФ-излучения может нанести даже вред глазам.

Правильно подобранная оптика поможет спрятать глаза от пыльцы и мелких песчинок, которые вызывают раздражение слизистой и конъюктивит.

Ранее на Piter.tv сообщили, что эксперт рассказал, какую погоду ждать петербуржцам этой весной.

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