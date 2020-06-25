Граждане РФ будут отдыхать 1 июля из-за голосования по внесению правок в Конституцию.

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Роструда. Специалисты отметили, что на этот раз граждане страны будут иметь дополнительный выходной день из-за голосования по поправкам в Конституцию.

1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день пресс-служба Роструда

Напомним, что за работу в праздничный день сотрудники должны получить либо оплату в двойном размере, либо предоставление дополнительного выходного. Во втором случае 1 июля должен рассматриваться работодателем как обычный рабочий день. Для неработающих 1 июля сотрудников оплата за месяц не должна быть снижена по нормам Трудового кодекса.

Россиянам напомнили о еще одних длинных выходных до конца года.

Видео: kremlin.ru