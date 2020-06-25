Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Роструда. Специалисты отметили, что на этот раз граждане страны будут иметь дополнительный выходной день из-за голосования по поправкам в Конституцию.
1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день
пресс-служба Роструда
Напомним, что за работу в праздничный день сотрудники должны получить либо оплату в двойном размере, либо предоставление дополнительного выходного. Во втором случае 1 июля должен рассматриваться работодателем как обычный рабочий день. Для неработающих 1 июля сотрудников оплата за месяц не должна быть снижена по нормам Трудового кодекса.
Россиянам напомнили о еще одних длинных выходных до конца года.
Видео: kremlin.ru
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