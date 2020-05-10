Россиянам напомнили о еще одних длинных выходных до конца года

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2020 году на День России и День народного единства. В оставшейся части года, согласно Трудовому кодексу, 12 июня выпадает на пятницу – этот день станет праздничным и нерабочим. Соответственно, россияне будут отдыхать в июне 12, 13 и 14 июня.
Празднование Дня народного единства (4 ноября) выпадает на среду. Таким образом, рабочая неделя будет разделена на две части – 2-3 ноября и 5-6 ноября.
Ранее Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии коронавируса. Чиновники пояснили, что отсутствие прибыли у работодателя не считается основанием для лишения сотрудника рабочего места.
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