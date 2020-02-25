Турки смогут платить в РФ собственными лирами.

Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах. Об этом заявил глава региона Анталья Мунир Каралоглу "ТАССу". Новый порядок расчетов может стать двусторонним. Чиновник считает, что россияне должны получить право платить в Турции своей национальной валютой. Однако турки также должны иметь возможность расплатиться лирами в России.

Пока какого-то окончательного решения по этому вопросу нет, но есть разработки прокомментировал спикер

Проектом занимаются в профильных ведомствах двух государств. В 2020 году Турцию планируют посетить около 6 млн человек. Этот показатель вырос на 15% по сравнению с 2019 годом.

Ранее Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Путиным на курорте.