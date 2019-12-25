Россиян призвали усилить осторожность в странах Персидского залива

Правила безопасности перечислили из-за обострения ситуации в регионе.

Министерство иностранных дел РФ обратилось с призывом к российским гражданам, находящиеся в странах Персидского залива, быть максимально осторожными на фоне эскалации военных действий в регионе. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

В МИД отметили, что россиянам нужно поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, а также следить за оповещениями местных властей. Кроме того, необходимо "избегать потенциально опасных районов, не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре".

В ведомстве напомнили, что при угрозах ударов ракет нужно сразу укрыться в безопасных местах, не публиковать в соцсетях кадры работы ПВО и последствия ракетных атак.

Ранее мы сообщали, что на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном с территории Ближнего Востока вывезли около 3,5 тысяч российских туристов. В феврале министерство по транспорту закрыло воздушное пространство 10 стран региона.

Фото: Piter.tv