Врач объяснил, почему нельзя есть горячие блюда.

Россиян предупредили об опасности горячей еды. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов. По словам специалиста, организм человека не приспособлен к употреблению горячей пищи, но может к ней адаптироваться.

Эксперт считает, что пища для употребления в идеальном варианте должна быть комнатной температуры. Он опроверг миф о том, что горячая еда полезней. Вялов заметил, что следует видеть разницу между теплой и горячей пищей. В первом случае она действительно может сделать некоторые блюда более питательными. Во втором случае - приведет к язве желудка.

Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка Сергей Вялов, гастроэнтеролог

Специалист рекомендовал не контролировать температуру пищи, если в этом нет необходимости. Он отметил, что организм сам предупредит об угрозе. Человек поймет о том, что еда обжигающая, если "во рту стало горячо".

Назван правильный режим питания в жару.

Видео: Youtube/ Борис Цацулин