Россиян предупредили о возможном дефиците мороженого

Причиной стало невозможность нанесения обязательной маркировки в срок.

Объем производства мороженого в России в 2021 году может снизиться из-за маркировки, которую обязали наносить с 1 июня. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, эта проблема была озвучена на совещании у заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут. Причиной стали сбои поставки и монтажа оборудования для нанесения необходимой маркировки.

В результате возникшей проблемы в России может возникнуть дефицит мороженого на прилавках магазинов. Согласно последним данным, маркировку на свою продукцию способны нанести более 60 процентов производителей. Около трети производителей рискуют прекратить производство на две-три недели.

Сообщается, ранее предполагалось, что в нанесении маркировки смогут помочь типографии. Однако они не смогли начать работу 1 апреля. По словам генерального директора Союза мороженщиков РФ Натальи Уткиной, которая присутствовала на совещании, остановка производства мороженого даже на короткий срок может негативно сказаться для всей отрасли.

Ранее Минсельхоз предложил временно ограничить продажу гречки за границу.

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