В сообщении говорится, что зачисленная сумма считается "частью бонусного зачисления по программе поддержки" от государства.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгению Лазареву.

Она рассказывает, что гражданам приходят СМС о том, что на их счёт зачислены бонусы от государства. После этого начинается запугивание — людям угрожают судебным разбирательством, если они не перейдут по ссылке и не подтвердят получение.

В сообщении говорится, что зачисленная сумма считается "частью бонусного зачисления по программе поддержки" от государства.

После перехода по ссылке мошенники через сайт, похожий на сайт госведомства, собирают личные данные пользователя и банковские данные, чтобы похитить его деньги.

Ранее мошенники из Петербурга заставляли пенсионеров сбрасывать им деньги из окна.