Мошенники из Петербурга заставляли пенсионеров сбрасывать им деньги из окна

Общий ущерб от действий злоумышленников составил почти 2 млн рублей.

Полиция задержала двух братьев, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Один из них освободился из мест заключения всего несколько назад. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленник обзванивал граждан, представляясь сотрудником полиции. Мужчина говорил о том, что якобы их родственник стал участников ДТП и, чтобы избежать ответственности, надо дать взятку полиции. Для звонков мошенники покупали каждый раз новый телефон и затем его уничтожали. Доверчивые граждане сбрасывали деньги в пакете из окна, как велел им лжеполицейский, а забирал их младший брат организатора. По его словам, он не знал, что в пакете. Также мошенники регулярно меняли место жительства.

На данный момент установлены восемь человек, пострадавших от злоумышленников. Мужчина звонил людям разного возраста, но попадались на его обман чаще всего пенсионеры. Общий ущерб составил почти 2 млн рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статье "Мошенничество". Подозреваемых задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что телефонные аферисты лишили генерала МВД 613 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО