Телефонные аферисты лишили генерала МВД 613 тысяч рублей

Незнакомцы представились сотрудниками службы безопасности банка.

Экс-замначальника Следственного департамента МВД Дмитрий Какошин стал жертвой телефонных мошенников. Как рассказала "Фонтанка", генерал-майор юстиции перевел аферистам 613 тысячи рублей со своих счетов.

Известно, что инцидент произошел 18 ноября прошлого года, мошенник подменил номер, поэтому цифры банка "ВТБ" вызвали у Какошина доверие. Аферист представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что со счетов генерала пытаются списать деньги. Злоумышленник предложил перевести средства на некий безопасный счет самого банка, Какошин поверил аферисту и продиктовал незнакомцу коды карт и коды из смс-уведомлений. В десять транзакций все деньги утекли со счетов генерала.

11 марта полиция Петербурга завершила расследование дела об этом мошенничестве, обвиняемым оказался 35-летний украинец Андрей Пейтер, который выполнял конечную роль в мошеннической схеме, обналичивая деньги в ТРК на проспекте Энгельса. Главных героев денежного развода полиция пока не вычислила.

Пейтера, признавшего вину, отправили в СИЗО, известно, что уголовное дело рассмотрит Смольнинский районный суд

Фото: Piter.TV