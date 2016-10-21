Россиян, арестованных за поджог леса в Турции, выпустили под подписку о невыезде

Туристы утверждают, что не делали того, в чем их обвиняют.

Суд в Турции назначил семерым россиянам, которых арестовали по обвинению в поджоге леса, меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

По его словам, вызволить граждан РФ помогла слаженная работа Департамента консульской службы МИД России и адвокатов. Мельников отметил, ранее арестованные соотечественники не располагают средствами, чтобы на протяжении долгого времени оплачивать проживание и работу адвокатов в Турции.

К сожалению, суды в Турции рассматривают дела по существу довольно долго, и не исключено, что заседания по делу наших сограждан затянутся, а потому им будет необходима финансовая помощь. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

Напомним, инцидент произошел 23 октября в районе Чагларджа (Анталья) во время совершения туристами похода по маршруту "Ликийская тропа". По словам россиян, они не причастны к поджогу лесного массива, а только увидели пожар и попытались его самостоятельно потушить. Также россияне утверждают, что позже они позвонили в экстренные службы, когда поняли, что сами не в силах справиться с огнем.

Ранее в городе Балтийск Калининградской области произошел взрыв газа в жилом доме.

Видео: Instagram/papatolyatv, korshunov_d, yaskova.ph