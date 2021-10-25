В Анталье арестовали россиян по подозрению в поджоге леса

В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса арестовали семерых россиян. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщил представитель генконсульства.
Инцидент произошел 23 октября в районе Чагларджа во время совершения туристами похода по маршруту "Ликийская тропа". По словам россиян, они не причастны к поджогу лесного массива, а только увидели пожар и попытались его самостоятельно потушить. Также россияне утверждают, что позже они позвонили в экстренные службы.
В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу.
из сообщения представителя российской дипмиссии в Анталье
Сотрудник генконсульства уже встретился с гражданами РФ, разъяснил им суть предъявленных обвинений, а также правовые аспекты предстоящего разбирательства. Россиянам предоставили адвокатов. На период расследования дела было принято решение отправить туристов под арест.
Ранее полиция в Смоленской области установила нелегального лесоруба.
Видео: Instagram/korshunov_d
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