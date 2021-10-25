В Анталье арестовали россиян по подозрению в поджоге леса

Граждане РФ утверждают, что не поджигали лес, а пытались потушить огонь.

В Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса арестовали семерых россиян. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщил представитель генконсульства.

Инцидент произошел 23 октября в районе Чагларджа во время совершения туристами похода по маршруту "Ликийская тропа". По словам россиян, они не причастны к поджогу лесного массива, а только увидели пожар и попытались его самостоятельно потушить. Также россияне утверждают, что позже они позвонили в экстренные службы.

В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу. из сообщения представителя российской дипмиссии в Анталье

Сотрудник генконсульства уже встретился с гражданами РФ, разъяснил им суть предъявленных обвинений, а также правовые аспекты предстоящего разбирательства. Россиянам предоставили адвокатов. На период расследования дела было принято решение отправить туристов под арест.

Ранее полиция в Смоленской области установила нелегального лесоруба.

Видео: Instagram/korshunov_d