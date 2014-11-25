Полиция в Смоленской области установила нелегального лесоруба

Мужчина нанес щерб государству на 5 млн рублей.

Полиция в Смоленской области установила лесоруба, спилившего на чужой делянке лес. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. На границе с Калужской областью оперативники выявили спиленные и подготовленные к транспортировке деревья из защитных лесов. Ущерб от действий злоумышленника составил свыше 5 млн рублей.

Известно, что выдел находился у арендатора, однако бизнесмен не производил никаких работ на территории. В преступлении подозревается 45-летний местный житель, проживающий в селе Екимовичи Рославльского района. Он рассказал следствию, что планировал продать деревья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.

В Тюменской области полицейские выявили завод по производству поддельного алкоголя.

Фото и видео: официальный сайт МВД России