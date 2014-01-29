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В Тюменской области полицейские выявили завод по производству поддельного алкоголя

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Товар в Ишиме изготавливали 23 человека.

В Тюменской области полицейские выявили завод по производству поддельного алкоголя. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов РФ. Операция проводилась силами управления по экономической безопасности и Росгвардии. Фигуранты расследования подозреваются в изготовлении и сбыте фальсифицированного спиртосодержащего продукта.

Во время обысков оперативники изъяли на территории промышленной зоны в городе Ишим алкоголь, наклейки-"акцизные марки", тару и прочее. Выявлено более 32 тысяч единиц поддельных бутылок с алкоголем. Стоимость товара приблизительно равна 7 млн рублей. Подозреваемыми стали 23 человека. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ. Четверо участников банды задержаны. Остальные остались на свободе под обязательство о явке.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: алкоголь, иран волк, ишим, контрафакт, мвд, тюменская область
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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