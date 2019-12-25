СМИ: в Екатеринбурге проходят массовые увольнения из управления МВД на транспорте

Свои должности покидают как минимум шесть старших офицеров.

В Екатеринбурге массово увольняются сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщает информационное агентство "URA.RU", ссылаясь на источники.

Согласно имеющимся данным, свои должности покидают как минимум шесть полковников, двое из которых были заместителями начальника Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Александра Вострикова.

Отмечается, что первые рапорты об увольнении были поданы летом текущего года. В пресс-службе ведомства от каких-либо комментариев по данной ситуации отказались.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства Труда и социальной защиты Ольгу Баталину. В распоряжении Правительства указывается, что она переходит на другую работу.

Фото: ВК/Управление на транспорте МВД России по УрФО