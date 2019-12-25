Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда

Михаил Мишустин освободил Баталину от должности в связи с переходом на другую работу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства Труда и социальной защиты Ольга Баталина. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу. из распоряжения главы Правительства РФ

Ранее президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана кандидатуры для избрания на должность главы республики. В тройку претендентов на должность главы региона включены Самир Абдулхаликов (член республиканского избиркома с правом решающего голоса), Камил Давдиев (зампредседателя парламента), а также Сергей Меликов (врио главы Дагестана). Голосование состоится 14 октября.

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