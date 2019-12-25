Путин представил кандидатуры на должность главы Дагестана

Голосование по избранию главы региона состоится 14 октября.

Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана кандидатуры для избрания на должность главы республики. Об этом информирует пресс-служба законодательного органа республики.

Отмечается, что внесение кандидатур произошло 17 сентября. В тройку претендентов на должность главы региона включены Самир Абдулхаликов (член республиканского избиркома с правом решающего голоса), Камил Давдиев (зампредседателя парламента), а также Сергей Меликов (врио главы Дагестана).

Голосование по избранию главы региона состоится 14 октября.

Российский лидер в октябре прошлого года принял досрочную отставку Владимира Васильева, который возглавлял Дагестан с 2017 года. После отставки он стал советником президента РФ. Временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил члена Совета Федерации от Ставропольского края Сергея Меликова.

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Фото: kremlin.ru