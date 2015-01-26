Россия завершает испытания гиперзвуковых ракет "Циркон"

Испытания закончатся в 2021 году.

Производители завершают испытания своей новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон". Об этом заявил "РИА Новости" член коллегии ВПК и член Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов.

По его словам, испытания вооружения проходят по плану и находятся в стадии завершения. Поспелов подчеркнул, что военно-промышленному комплексу страны поставлена задача по запуску серийного производства "Циркона".

Новейшую гиперзвуковую ракету РФ планируется устанавливать на российских субмаринах и надводных судах. Это возможно осуществить благодаря наличию на бортах универсальных пусковых установок.

Отметим, ракета "Циркон" способна совершать маневры в плотных слоях атмосферы, используя собственный двигатель. Ее максимальная скорость полета достигает десяти тысяч километров в час на высоте 20 километров. "Циркон" способен поражать наземные и надводные цели.

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Фото: Минобороны России