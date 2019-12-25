Россия забрала у Венесуэлы супертанкер

Ayacucho переименован в "Максим Горький".

Россия забрала у Венесуэлы бесполезный супертанкер. Об этом сообщили журналисты РБК. В СМИ отметили, что судно Ayacucho сменило название на "Максим Горький". Объект зарегистрирован в российском реестре с июня 2020 года. Документ о классификации судна получен 20 августа. Танкер стал самым крупным, когда-либо ходившим под российским флагом.

Масса перевозимых переменных грузов "Максима Горького" равна 320,8 тысячам тонн. Для сравнения танкеры "Умба" и "Кола" имеют данный показатель в пределах 300 и 309 тысяч тонн соответственно. Предположительно, РФ забрала танкер из-за санкций США, которые сделали судно бесполезным для доставки нефти заказчикам.

Известно, что право владения судном оспаривается. На него претендует нидерландская компания OI European Group BV, дочерняя компания американской O-I Glass. С июня 2020 года подса иск в суд Сингапура с требованием совершить арест Ayacucho в рамках дела, которое иностранцы выиграли еще в 2015 году.

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