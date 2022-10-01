Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США и Албании о непризнании референдумов

"За" проголосовали 10 стран, "воздержались" - четыре.

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН американо-албанскую резолюцию о непризнании референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. На заседании СБ ООН страны пытались осудить "организованное Москвой" голосование в регионах, которые захотели присоединиться к составу РФ. Дипломаты напомнили о том, что речь идет о международно признанных государственных границах Украины. США и Албания считают, что действия российской стороны не могут иметь основания для изменения статуса вышеуказанных регионов.

Авторы проекта призывали все мировые страны, международные организации и специализированные структуры не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины", отклонить их принадлежность к РФ. От Москвы они потребовали вывода войск с украинской земли. Василий Небензя заметил, что такими действиями некоторые коллеги по Совбезу ООН достигли дна и нарушили правила приличия попыткой осудить деятельность одной из стран-постоянных членов СБ ООН.

В результате резолюцию поддержали десять стран, еще четыре государства воздержались, в том числе Китай и Индия. Они отметили, что Совбез ООН должен помогать снижать напряжение, а не нагнетать его.

Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций