Небензя: референдумы прошли в соответствии с нормами международного права

Постпред РФ в ООН рассказал о том, что итоги голосований признали иностранные наблюдатели.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совета Безопасности ООН о том, что народные референдумы, прошедшие в Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республиках, были проведены в полном соответствии с международными нормами и принципами.

… Как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты или даже генсекретарь, решивший вдруг без наличия на то мандата говорить за всю ООН. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат напомнил о том, что более сотни международных наблюдателей, следившие за ходом голосования в указанных регионах, признали итоги референдумов легитимными.

Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций