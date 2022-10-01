Небензя осудил членов Совбеза ООН, поддержавших резолюцию против России

Постпред РФ в ООН рассказал, что Москва не примет проект по осуждению своих действий.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя осудил членов Совбеза Всемирной организации, поддержавших резолюцию против России. На заседании в Нью-Йорке дипломат отметил, что некоторые его его коллег "достигли дна", так как нарушили приличия. Он отметил, что группа стран пыталась принять документ, который осуждает одно из государств-членов СБ. Спикер задал вопрос о том, всерьез ли эти страны полагали, что Москва может рассмотреть и поддержать данный проект.

Нарушены даже те немногие приличия, которые, как нам казалось, еще оставались в этом зале. Мы не знаем примеров, чтобы СБ когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Также Россия наложила право вето в Совбезе ООН на проект американско-албанской резолюции, которая не признает проведенные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении этих территорий к составу РФ.

Совет Европы отреагировал на присоединение новых территорий к РФ.

Фото и видео: ООН