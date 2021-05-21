Совет Европы отреагировал на присоединение новых территорий к РФ

В ЕС заявили, что будут продолжать поддерживать Украину и ее целостность.

Страны, которые являются частью Евросоюза, осудили присоединение четырех субъектов к России. Они пообещали введение новых антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, закрепленные в Уставе ООН и международном праве, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность. говорится в сообщении.

Страны ЕС призвали другие государства поступить также и не признавать присоединение регионов. Они пообещали, что усилят давление на Россию.

Видео с подписания договоров о присоединении к России новых субъектов смотрите здесь.

Фото: European Commission