Россия временно ограничила полеты над Крымом и Черным морем

С 20 апреля над частью Крыма и Черного моря ввели временное ограничение на полеты.

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Как следует из международного извещения для пилотов, временные ограничения действуют с 20 по 24 апреля. В сообщении сказано, что район временно объявили опасным для полетов воздушных судов.

В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч километров вошло воздушное пространство над южной частью Крыма – от Севастополя до Феодосии с прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами. Также в район ограничений вошла часть международных вод Черного моря.

Ранее Россия объявила о приостановке осуществления права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря с 24 апреля по 31 октября. Речь идет об акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

Ранее Piter.tv сообщал, что Погребинский заявил о "сокрушительном ударе" России по Украине без перехода границы. Кроме того, Меркель назвала "более чем тревожной" ситуацию в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму

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