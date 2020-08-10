Из Шереметьево пассажиров повезёт компания "Россия".

Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции. Об этом пишет ТАСС.

Самолёты перестали летать на турецкие курорты в конце марта из-за пандемии коронавируса. Первые рейсы в Анталью отправятся из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону.

Из Шереметьево пассажиров повезёт компания "Россия", из Пулково - лайнер Nordwind, из Ростова-на-Дону - самолёт Azur Air.

Отметим, что с 1 августа из Москвы можно было улететь в Анкару или Стамбул. С 10 августа открываются направления в Анталью, Бодрум и Даламан. За десять дней по этим маршрутам будет запущено более десяти авиакомпаний из РФ и Турции.

Ранее мы писали, что бизнес ФРГ призвал Лаврова и Мааса обсудить возобновление авиасообщения между странами.

Видео: government.ru