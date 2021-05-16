Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных

Игорь Конашенков рассказал об утренней ликвидации военных объектов на Украине.

В российском министерстве по обороне заявили о том, что армия высокоточным ударом из оружия большой дальности вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины. Такие данные во время регулярного утреннего брифинга от 12 марта предоставил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Утром 12 марта нанесен удар по объектам ВСУ. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

За последние сутки проведения специальной военной операции РФ на Украине отечественная авиация и ПВО ВКС РФ сбила в воздухе пять беспилотников, из них два аппарата представляют из себя средства "Байрактар ТБ-2", один - "Точка-У".

ВС РФ за все время вывели из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры.

Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать Россию.

Фото и видео: Минобороны России