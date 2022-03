Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать Россию

Посол РФ в США оценил заявление Неда Прайса о возможном использовании химоружия Россией на Украине.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявления США о химическом оружии попыткой демонизировать Россию. Такое мнение дипломат высказал во время комментария заявления официального представителя американского Государственного департамента Неда Прайса. По мнению специалиста, пресс-секретарь внешнеполитической службы Вашингтона дал бездоказательные утверждения о якобы существующей возможности использования Москвой химоружия на территории Украины.

Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Дипломат напомнил о том, что Россия в свою очередь 10 и 11 марта распространила документ о возможных химических провокациях на Украине. Документ передан представителям ОЗХО и Совета Безопасности ООН. В материалах дипломаты детально раскрыли сценарии по применению токсичных веществ украинским националистами-радикалами, создаваемые под руководством американских спецслужб.

Пентагон: США не видят конкретных признаков возможного применения РФ на Украине химоружия.

Фото: Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США