Пентагон: США не видят конкретных признаков возможного применения РФ на Украине химоружия

Джон Кирби рассказал о том, что США не исключают такого развития событий.

США не видят конкретных признаков возможного применения российской стороной химического оружия на территории Украины. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби.

У меня нет никакого конкретного признака, чтобы о нем говорить. Однако мы испытываем обеспокоенность на этот счет…Мне не о чем сообщать в плане конкретных химико-биологических средств России внутри Украины. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник пояснил, что не хочет давать оценку различным разведывательным сведениям. При этом Пентагон внимательно следит за ситуацией. Джон Кирби считает, что в настоящее время Москва "имеет репутацию" как государство, якобы же использовавшее подобные средства на людях. Кирби добавил, что США знают о том, что у РФ есть собственная программа по разработке таких видов оружия массового уничтожения.

Пентагон не может подтвердить ракетные удары по Украине с Белоруссии.

Фото: YouTube / Yahoo Finance