Пентагон не может подтвердить ракетные удары по Украине с Белоруссии

Джон Кирби не видит, что Минск находится в стадии подготовки к участию в спецоперации РФ.

Пентагон не может подтвердить данные о ракетных ударах по Украине с территории Белоруссии. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник прокомментировал прессе сведения о подключении Минска к проведении специальной военной операции на Украине.

Мы не можем подтвердить эти сообщения. Мы видим, что об этом сообщают открытые источники, но у нас нет ничего, чтобы это подтвердить. Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы вошли на территорию Украины. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В СШа заметили, что на днях президент Белоруссии через государственные СМИ объявил о важности того, что бы республиканские боевые силы пришли на защиту тыла российских войск в том случае, если они будут атакованы. Этот случай стал первым, когда Александр Лукашенко допустил вовлечение Белоруссии в конфликт. Однако у Вашингтона нет данных о подготовке страны для вмешательства. Кирби при этом не утверждает, что этого не может произойти.

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