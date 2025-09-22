Россия выдала Казахстану подозреваемого в хищении 15 миллионов долларов

На украденные средства должна была строиться ветровая электростанция.

Россия выдала Казахстану его гражданина, подозреваемого в хищении более 15 миллионов долларов. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры республики. В надзорном ведомстве пояснили, что денежные средства предназначались для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области, расположенной в северной части страны. После совершения преступления подозреваемый скрылся. Затем мужчину объявили в международный розыск.

Указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании, похитило свыше 8,5 миллиарда тенге из дочерней организации - Акционерное общество "Самрук-Энерго" пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана

Напомним, что АО "Самрук-Энерго" представляет из себя крупный электроэнергетический холдинг Казахстана. Он создан в 2007 году. Единственным акционером иностранной компании выступает фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Фото и видео: Telegram / Қазақстан Бас прокуратурасы