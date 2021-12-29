Россия увеличит число авиарейсов в Венгрию, Германию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку

Обновления в расписании произойдут с 21 февраля и 1 марта.

Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Нововведения вступают в силу с 21 февраля. С 1 марта - для Греции и Кипра.

Специалисты уточнили, что из Москвы количество пассажирских рейсов до Будапешта возрастет с 7 до 14, а из Петербурга - с 4 до 7. На Шри-Ланку из Москвы можно будет улететь четыре раза в неделю. Из Калининграда в Берлин рейсы полетят шесть раз в неделю, в Дюссельдорф - пять. Международное сообщение по указанным направлениям также возобновится из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

…По открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Авиакомпания "Россия" запустила прямые рейсы из Петербурга в Хибины.

заявление оперштаба