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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

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Об этом заявили чиновники из местного Минфина.

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов. С октября РФ увеличила вложения в ценные бумаги америки до 10,697 млрд. долларов. Об этом рассказали представители американского Министерства финансов.

Из этой суммы 8,127 млрд. приходится на краткосрочные бумаги, еще 2,570 млрд.  - на долгосрочные. Несмотря на рост вложения страна не входит даже в 30-ку крупнейших держателей долга США. Основными "кредиторами" являются Япония, Китай и Великобритания.

Напомним, что Кремль систематично сокращал вложения с апреля 2018 года. В сентябре и октябре они незначительно выросли, но после продолжили сокращаться.

Ранее Piter.tv писал о том, что стала известна сумма долга Украины перед Россией по евробондам.

Теги: гособлигации, минфин, сша, ценные бумаги
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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