Россия уничтожит 18 стратегических ракет "Тополь"

Госзаказ будет выполнен к концу 2022 года.

Россия уничтожит 18 стратегических межконтинентальных баллистических ракет "Тополь". Об этом сообщается на официальном сайте государственных закупок. Работы должны быть выполнены к 30 ноября 2022 года. На госзаказ "Роскосмос" выделяет 170,1 млн рублей.

Результаты выполняемых работ: ликвидация 18 межконтинентальных баллистических ракет РС-12М текст заказа

В настоящее РВСН перевооружаются с мобильных ракетных комплексов "Тополь" на новые "Ярсы". Генерал-полковник Сергей Каракаев в декабре 2015 года заявил, что "Тополь" будет использоваться армией до "рубежа 2021 года".

Напомним, что "Тополь" находится на на российском вооружении с 1988 года.

РВСН получили 10 баллистических ракет за первые полгода.

Видео: Минобороны РФ